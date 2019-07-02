Испытания новой российской ракеты ПВО прошли успешно

Российские военные провели успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Минобороны.

Как уточняет Газета.ру, испытания состоялись на территории полигона Сары-Шаган, который находится в Казахстане. В ведомстве заявили, что новая ракета подтвердила свои характеристики. Известия сообщают, что снаряд смог поразить условную цель с заданной точностью.

По данным Life.ru, испытания новой ракеты системы противоракетной обороны прошли второй раз в течение месяца. В начале июня Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с территории Казахстана еще один испытaтельный пуск новой рaкеты системы ПРО. Испытaния прошли успешно.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал НСН о подготовке С-500 к производству и постановке на вооружение.

