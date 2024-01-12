Иностранцам с судимостью хотят разрешить служить по контракту
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий заключать контракты с Вооруженными силами иностранным гражданам с судимостью. Документ размещен в электронной базе нижней палаты, его автором стала Тульская областная Дума.
В пояснительной записке говорится, что с июня 2023 года возможность служить по контракту была предоставлена гражданам России, имеющим судимость либо совершившим преступления небольшой или средней тяжести, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.
Авторы инициативы просят распространить такую норму и для иностранцев, желающих заключить контракт с ВС РФ. Это, по их мнению, расширит возможности комплектования российской армии и поспособствует достижению целей СВО.
Первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил в беседе с НСН, что ему ничего неизвестно о законопроекте, который запретит СМИ упоминать об уголовном прошлом участников ЧВК «Вагнер» и иных добровольцев.
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- Иностранцам с судимостью хотят разрешить служить по контракту
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru