Иностранцам с судимостью хотят разрешить служить по контракту

В пояснительной записке говорится, что с июня 2023 года возможность служить по контракту была предоставлена гражданам России, имеющим судимость либо совершившим преступления небольшой или средней тяжести, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Авторы инициативы просят распространить такую норму и для иностранцев, желающих заключить контракт с ВС РФ. Это, по их мнению, расширит возможности комплектования российской армии и поспособствует достижению целей СВО.

Первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил в беседе с НСН, что ему ничего неизвестно о законопроекте, который запретит СМИ упоминать об уголовном прошлом участников ЧВК «Вагнер» и иных добровольцев.



