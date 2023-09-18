Ходаковский: Погиб командир 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин

Командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил замглавы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский.

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По его словам, новость о гибели комбрига с позывным Дунай поступила накануне, пишет «Свободная пресса». Замглавы Росгвардии в ДНР выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам Кондрашкина.

«Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР заявил о начале наступления ВСУ на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/aleksandr_skif
ТЕГИ:СпецоперацияСмертьВоеннослужащиеДНР

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