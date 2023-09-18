Ходаковский: Погиб командир 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин
Командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил замглавы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский.
По его словам, новость о гибели комбрига с позывным Дунай поступила накануне, пишет «Свободная пресса». Замглавы Росгвардии в ДНР выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам Кондрашкина.
«Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы Росгвардии в ДНР заявил о начале наступления ВСУ на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ходаковский: Погиб командир 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин
- СМИ: Суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации
- В Ливии опровергли данные ООН о гибели 11 тысяч человек из-за наводнений
- В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе «БАС-80»
- «Много смертей за мелочь»: Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
- Рогов: элитные войска ВСУ в Запорожской области попросили вывести их с передовой
- Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения
- На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук
- Депутат Шеремет раскритиковал условия Шольца для мира на Украине
- Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России о конвенции о геноциде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru