Ходаковский: Погиб командир 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин

По его словам, новость о гибели комбрига с позывным Дунай поступила накануне, пишет «Свободная пресса». Замглавы Росгвардии в ДНР выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам Кондрашкина.

«Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР заявил о начале наступления ВСУ на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром, отмечает телеканал «360».

