Хинштейн: генерал –лейтенант Воробьев назначен замдиректора Росгвардии
18 августа 202318:06
Командующий Северо-Западного округа войск нацгвардии, генерал-лейтенант Алексей Воробьев указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность заместителя директора Росгвардии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, Воробьев будет курировать военно-политическую работу.
«Это настоящий боевой офицер и человек слова», — отметил депутат.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке комплектования Росгвардии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru