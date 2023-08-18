Хинштейн: генерал –лейтенант Воробьев назначен замдиректора Росгвардии

Командующий Северо-Западного округа войск нацгвардии, генерал-лейтенант Алексей Воробьев указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность заместителя директора Росгвардии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Генерала Росгвардии обвинили в двух эпизодах взятки на 28 млн рублей

По его словам, Воробьев будет курировать военно-политическую работу.

«Это настоящий боевой офицер и человек слова», — отметил депутат.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке комплектования Росгвардии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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