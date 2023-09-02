«Гуаньча»: Падение Купянска станет концом политической карьеры Зеленского

Потеря Купянска и продвижение российских военных в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель «Гуаньча» Чэнь Фэн.

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Автор китайского портала отмечает, что Зеленский «теряет свой лоск» по мере провала контрнаступления ВСУ в Запорожье. Однако еще более тревожная ситуация для ВСУ складывается в Купянске. Ранее в город лично прибыл главком украинских сухопутных войск Александр Сырский. Чэнь Фэн считает, что киевское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске».

По словам обозревателя, при успешном прорыве российские военные смогут развить наступление с фланга, соединиться с подразделениями со стороны Белгорода и приступить к взятию Харькова. Это станет политической и военной катастрофой для Киева.

«Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — добавляет Чэнь Фэн.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФРегионыУкраинаВладимир Зеленский

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