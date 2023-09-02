«Гуаньча»: Падение Купянска станет концом политической карьеры Зеленского

Автор китайского портала отмечает, что Зеленский «теряет свой лоск» по мере провала контрнаступления ВСУ в Запорожье. Однако еще более тревожная ситуация для ВСУ складывается в Купянске. Ранее в город лично прибыл главком украинских сухопутных войск Александр Сырский. Чэнь Фэн считает, что киевское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске».

По словам обозревателя, при успешном прорыве российские военные смогут развить наступление с фланга, соединиться с подразделениями со стороны Белгорода и приступить к взятию Харькова. Это станет политической и военной катастрофой для Киева.

«Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — добавляет Чэнь Фэн.

