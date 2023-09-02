«Гуаньча»: Падение Купянска станет концом политической карьеры Зеленского
Потеря Купянска и продвижение российских военных в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель «Гуаньча» Чэнь Фэн.
Автор китайского портала отмечает, что Зеленский «теряет свой лоск» по мере провала контрнаступления ВСУ в Запорожье. Однако еще более тревожная ситуация для ВСУ складывается в Купянске. Ранее в город лично прибыл главком украинских сухопутных войск Александр Сырский. Чэнь Фэн считает, что киевское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске».
По словам обозревателя, при успешном прорыве российские военные смогут развить наступление с фланга, соединиться с подразделениями со стороны Белгорода и приступить к взятию Харькова. Это станет политической и военной катастрофой для Киева.
«Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — добавляет Чэнь Фэн.
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