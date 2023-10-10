Группировка «Днепр» уничтожила три лодки ВСУ под Херсоном
Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три лодки с украинскими боевиками на херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уничтожены две лодки, движущиеся в русле реки Ингулец в направлении русла Днепр, потери ВСУ в живой силе - 7 убитых. А также лодка ВСУ в районе населенного пункта Львово, потери ВСУ - 4 убитых», — рассказал источник агентства, знакомый с ситуацией.
Также в районе села Никольское бойцы РФ уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ с боекомплектом, ликвидированы 5 солдат противника. Кроме того, российские военные ударили по месту размещения подразделения ВСУ в районе островов в устье Днепра, потери украинских войск — 11 бойцов.
Ранее ВКС России нанесли удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации противника в районе Торского, пишет RT.
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- Группировка «Днепр» уничтожила три лодки ВСУ под Херсоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru