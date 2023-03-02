Группа освобожденных из плена военных ЛНР прибыла в Луганск

Группа освобожденных из плена военных из Луганской народной республики прибыла в Луганск, бойцы подвергались насилию и издевательствам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Минобороны сообщило об обмене 101 российского военнопленного

Ранее Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной, который состоялся 16 февраля. В результате на российскую территорию вернулся 101 военнослужащий, напоминает RT. В числе вернувшихся из плена — 44 уроженца ЛНР.

«В настоящий момент они уже дома, с ними проведен первичный осмотр медиков, выявлены основные заболевания. Они встретились со своими родными и близкими - это главная была их цель», — цитирует Сердюкову РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что военным предстоит реабилитация и лечение. При этом несколько освобожденных россиян остаются на территории другого субъекта РФ из-за серьезного ущерба здоровью.

По словам Сердюковой, многие из военнослужащих в украинском плену лишились личных документов. Кроме того, «есть люди с выбитыми зубами, практически у каждого легкие телесные повреждения».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПленныеЛНР
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