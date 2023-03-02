Группа освобожденных из плена военных ЛНР прибыла в Луганск

Ранее Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной, который состоялся 16 февраля. В результате на российскую территорию вернулся 101 военнослужащий, напоминает RT. В числе вернувшихся из плена — 44 уроженца ЛНР.

«В настоящий момент они уже дома, с ними проведен первичный осмотр медиков, выявлены основные заболевания. Они встретились со своими родными и близкими - это главная была их цель», — цитирует Сердюкову РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что военным предстоит реабилитация и лечение. При этом несколько освобожденных россиян остаются на территории другого субъекта РФ из-за серьезного ущерба здоровью.

По словам Сердюковой, многие из военнослужащих в украинском плену лишились личных документов. Кроме того, «есть люди с выбитыми зубами, практически у каждого легкие телесные повреждения».

