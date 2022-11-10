Госдума приняла закон о статусе ветерана для мобилизованных добровольцев

Государственная Дума России приняла закон, согласно которому добровольцы, принимающие участие в спецоперации, наделяются статусом ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, решение нижней палаты парламента является справедливым. Принятый закон вступит в силу с момента его публикации. Он также будет распространяться на правоотношения, которые возникли в Донецкой и Луганской народных республиках с 24 февраля, в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для несущих пограничную службу бойцов ФСБ, которые отражают атаки ВСУ 4 августа. С этого момента пограничники смогли рассчитывать на полагающиеся ветеранам выплаты и льготы.

Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе специальной военной операции.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», законопроект затрагивает порядка 15 тысяч добровольцев: тех, кто оказывал содействие Вооруженным cилам РФ в ходе специальной военной операции в период с 24 февраля 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДобровольцыВетераныГосдума
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