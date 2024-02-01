Госдеп США одобрил продажу Индии беспилотников на 3,99 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Индии разведывательных беспилотников MQ-9B Sky Guardian на сумму 3,99 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

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В сообщении говорится, что в эту сумму входят также 161 система глобального позиционирования и навигации, 170 боевых ракет AGM-114 R Hellfire и 16 учебных ракет.

Кроме того, в рамках сделки Индии передадут бомбы, наземные системы управления, двигатели и прочее оборудование.

«Продажа усилит возможности Индии противостоять текущим и будущим угрозам, позволяя вести беспилотное наблюдение и разведывательное патрулирование на морских коммуникациях», - заявили в американском оборонном ведомстве.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к самолётам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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