Главком ВСУ назвал начальника Генштаба РФ «умнейшим из людей»
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов является умнейшим из людей, считает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом военачальник заявил в интервью Time.
Как отметил Залужный, он вырос на российской военной доктрине и считает, что «вся военная наука находится в России», сообщает телеканал «360».
«Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — рассказал Залужный.
По словам главкома ВСУ, он хранит в своем кабинете полное собрание сочинений Герасимова, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов
- Депутат Госдумы попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации
- СМИ: Падение давления в «Северных потоках» могло произойти из-за диверсии
- Главком ВСУ назвал начальника Генштаба РФ «умнейшим из людей»
- ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров
- Бизнес попросил об отсрочке от мобилизации для ключевых и высококвалифицированных сотрудников МСП
- Председатель Российского оскаровского комитета покинет свой пост
- В Гидрометцентре пообещали потепление в столичном регионе к концу недели
- Глава МИД Ирана: Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине
- В Запорожье предупредили о возможном наступлении ВСУ в районе Энергодара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru