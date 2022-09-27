Главком ВСУ назвал начальника Генштаба РФ «умнейшим из людей»

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов является умнейшим из людей, считает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом военачальник заявил в интервью Time.

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Как отметил Залужный, он вырос на российской военной доктрине и считает, что «вся военная наука находится в России», сообщает телеканал «360».

«Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — рассказал Залужный.

По словам главкома ВСУ, он хранит в своем кабинете полное собрание сочинений Герасимова, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияУкраинаГенштаб ВС РФВСУ
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