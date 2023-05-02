Глава Генштаба Польши: Позиции ВСУ в конфликте ухудшаются

По мнению главы Генштаба, ситуация «не выглядит хорошо» для ВСУ. Участвующие в боевых действиях украинцы вряд ли смогут вернуться домой в ближайшее время.

Кроме того, Анджейчак указал, что многие политики на Западе не осознают, насколько далек Киев от победы в конфликте с Россией. В частности, Анджейчак указал на нехватку ресурсов для ВСУ: зарубежные партнеры не могут отправлять Украине много оружия и боеприпасов.

Ранее Раймунд Анджейчак заявил, что у России хватает средств для проведения специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

