Глава Генштаба Польши: Позиции ВСУ в конфликте ухудшаются
Позиции украинской армии на фронте быстро ухудшаются, считает начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак. Об этом сообщает Military watch magazine.
По мнению главы Генштаба, ситуация «не выглядит хорошо» для ВСУ. Участвующие в боевых действиях украинцы вряд ли смогут вернуться домой в ближайшее время.
Кроме того, Анджейчак указал, что многие политики на Западе не осознают, насколько далек Киев от победы в конфликте с Россией. В частности, Анджейчак указал на нехватку ресурсов для ВСУ: зарубежные партнеры не могут отправлять Украине много оружия и боеприпасов.
Ранее Раймунд Анджейчак заявил, что у России хватает средств для проведения специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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