Гладков заявил, что в Белгородской области сработала ПВО
4 октября 202303:06
Российская система противовоздушной обороны работает над Белгородом и областью, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, сбиты воздушные цели. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Обломки упали на жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru