Гладков заявил, что в Белгородской области сработала ПВО

Российская система противовоздушной обороны работает над Белгородом и областью, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, сбиты воздушные цели. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Обломки упали на жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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