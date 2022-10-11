Герой ДНР заявил о доставке оружия для ВСУ на польских гражданских поездах

По словам военнослужащего, вооружение привозят с территории Польши. Далее два-три вагона с оружием прицепляются к гражданскому составу и отправляются на Украину.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау не исключил входа НАТО на Украину в случае ядерного удара. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

