Герой ДНР заявил о доставке оружия для ВСУ на польских гражданских поездах
Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз) рассказал, что военная помощь для ВСУ доставляется польскими пассажирскими поездами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на эфир «Первого канала».
По словам военнослужащего, вооружение привозят с территории Польши. Далее два-три вагона с оружием прицепляются к гражданскому составу и отправляются на Украину.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау не исключил входа НАТО на Украину в случае ядерного удара. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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