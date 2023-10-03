Германия впервые разместит в Литве бригаду в 4 тысячи военных
Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных, сформировать ее планируется к концу 2024 года. Об этом сообщил глава германского Минобороны Борис Писториус порталу ERR.
По его словам, что ФРГ впервые разместит целую бригаду военных за границей.
Министр отметил, что для этого потребуются казармы, склады, полигоны, а также гражданская инфраструктура для семей солдат.
Помимо этого Писториус сообщил, что правительство Германии рассматривает вопрос о начале производства боеприпасов в Эстонии, передает «Интерфакс».
18 сентября Писториус анонсировал военную помощь Украине на 400 млн евро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru