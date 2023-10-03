Германия впервые разместит в Литве бригаду в 4 тысячи военных

Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных, сформировать ее планируется к концу 2024 года. Об этом сообщил глава германского Минобороны Борис Писториус порталу ERR.

По его словам, что ФРГ впервые разместит целую бригаду военных за границей.

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Министр отметил, что для этого потребуются казармы, склады, полигоны, а также гражданская инфраструктура для семей солдат.

Помимо этого Писториус сообщил, что правительство Германии рассматривает вопрос о начале производства боеприпасов в Эстонии, передает «Интерфакс».

18 сентября Писториус анонсировал военную помощь Украине на 400 млн евро.


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ФОТО: youtube.com/NATONews
ТЕГИ:Военные БазыЛитваФРГ

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