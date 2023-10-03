Германия впервые разместит в Литве бригаду в 4 тысячи военных

Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных, сформировать ее планируется к концу 2024 года. Об этом сообщил глава германского Минобороны Борис Писториус порталу ERR.

По его словам, что ФРГ впервые разместит целую бригаду военных за границей.