Генштаб ВСУ: украинские военные установили контроль над городом Херсон

Вооруженные силы Украины установили контроль над Херсоном, сообщает Генштаб украинской армии.

Ранним утром город покинули последние российские части, подорвав Антоновский мост.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область является субъектом Российской Федерации, в этом статусе не может быть никаких изменений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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