Генерал ВСУ Наев заявил, что Украина готовится к расширению границ конфликта
Украинские военные готовятся к возможному расширению границ конфликта. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, сообщает телеканал ABC News.
«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины», — указал военный, добавив, что украинская армия «к этому готовится».
По мнению Наева, расширение конфликта возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России.
Как отметил генерал-лейтенант, союзники РФ якобы помогают стране «технологически совершенствоваться», пишет Ura.ru. В ответ на эту «угрозу» на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения. Кроме того, украинские войска проходят обучение, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru