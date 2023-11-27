Генерал ВСУ Наев заявил, что Украина готовится к расширению границ конфликта

Украинские военные готовятся к возможному расширению границ конфликта. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, сообщает телеканал ABC News.

Украинский телеканал сообщил о потере ВСУ 1,1 млн человек

«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины», — указал военный, добавив, что украинская армия «к этому готовится».

По мнению Наева, расширение конфликта возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России.

Как отметил генерал-лейтенант, союзники РФ якобы помогают стране «технологически совершенствоваться», пишет Ura.ru. В ответ на эту «угрозу» на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения. Кроме того, украинские войска проходят обучение, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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