Генерал Линьков стал временно исполняющим обязанности командующего ЦВО

Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков стал временно исполняющим обязанности командующего войсками округа, сообщает ТАСС.

СМИ: Командующего группировкой войск «Центр» генерала Лапина сняли с должности

В агентстве отметили, что пресс-служба ЦВО не предоставила каких-либо подробностей.

Как пишет «Коммерсант», Линьков будет исполнять обязанности командующего на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВооруженные Силы РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры