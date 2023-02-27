Теперь не промахнутся: Генерал Бижев объяснил переподчинение войсковой ПВО главкому ВКС России
Единое командование ПВО особенно важно в условиях проведения спецоперации - снижается риск ошибок, сказал НСН Айтеч Бижев.
За безопасность воздушного пространства должен отвечать один орган, исторический опыт России подтверждает это. Об этом НСН заявил экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Ранее войсковая противовоздушная оборона (ПВО) была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники, близких к Минобороны России. Бижев назвал такое решение правильным и своевременным.
«Оно даже немного запоздалое. Нечто подобное уже было в восьмидесятых годах, тогда проводились крупнейшие учения под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил СССР и министра обороны, доказавшие необходимость таких действий. За безопасность воздушного пространства России должен отвечать один орган, поскольку у ВКС есть все возможности и способности наблюдать в едином информационном поле, в реальном масштабе и времени видеть, что происходит в любой точке, принимать решения, осуществлять перераспределение, чтобы не возникало форс-мажорных моментов и не было случаев непредумышленного уничтожения собственной авиации. Если все это будет происходить в автоматизированном режиме, будет сэкономлено дорогостоящее время. Конечно, войсковое ПВО будет сопротивляться, но жизнь показала правильность такого решения», — сказал Бижев.
По словам собеседника НСН, это особенно важно в условиях проведения спецоперации.
«Пока нет единого командования, каждое подразделение принимает решение самостоятельно. Это особенно опасно в обстановке военного времени, когда нет времени на обдумывание, нет устойчивых каналов связи, не работает автоматизированная система. Каждый стреляет в то, что он видит. В этих условиях можно сбить свою авиацию, которая начинает тесно работать с вражеской авиацией. Если же все командование будет осуществляться главкомом ВКС, будет совершенно иная картина. Единые подходы, единые стандарты и единое обучение снимают очень много проблем, что, повторюсь, было доказано еще в советское время», — добавил генерал-лейтенант.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о проведении учений сил ПВО в городе. Об этом сообщило агентство НСН.
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