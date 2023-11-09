Евкуров вручил группировке войск в Сирии орден Суворова

Ранее президент Владимир Путин наградил группировку РФ в Сирии за заслуги в обеспечении безопасности, героизм, мужество и самоотверженность в ходе операции по поддержанию международного мира, пишет «Свободная пресса».

«Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил группировке ... в Сирийской Арабской Республике орден Суворова», — указали в военном ведомстве.

Вручение прошло на территории авиабазы Хмеймим, пишет RT. Как отметил Евкуров, личный состав российской группировки войск — образец служения Отечеству, военные с полной самоотдачей выполняют все поставленные задачи.

