Эксперт рассказал о проблемах Украины с турецкими беспилотниками Bayraktar

Украина испытывает проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников Bayraktar: сложности возникли из-за отсутствия подходящих взлетно-посадочных полос. Об этом рассказал военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

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Эксперт подчеркнул, что взлетно-посадочные полосы — проблема авиации страны в целом, пишет Газета.ру.

«Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации», — отметил Чмут в интервью на YouTube-канале «Мілітарний».

Аналитик уточнил, что в случае с турецкими тяжелыми беспилотниками Akinci необходимо использовать крупные аэродромы гражданской авиации. Говоря о более легких аппаратах Bayraktar, эксперт упомянул проблемы со стойками, пишет «Свободная пресса».

«Существует понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история», — отметил Чмут.

Эксперт считает, что Украине следует найти решение проблемы взлетно-посадочных полос, так как имеющиеся не подходят под нынешние цели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраина
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