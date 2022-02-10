Эксперт рассказал о проблемах Украины с турецкими беспилотниками Bayraktar

Эксперт подчеркнул, что взлетно-посадочные полосы — проблема авиации страны в целом, пишет Газета.ру.

«Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации», — отметил Чмут в интервью на YouTube-канале «Мілітарний».

Аналитик уточнил, что в случае с турецкими тяжелыми беспилотниками Akinci необходимо использовать крупные аэродромы гражданской авиации. Говоря о более легких аппаратах Bayraktar, эксперт упомянул проблемы со стойками, пишет «Свободная пресса».

«Существует понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история», — отметил Чмут.

Эксперт считает, что Украине следует найти решение проблемы взлетно-посадочных полос, так как имеющиеся не подходят под нынешние цели.

