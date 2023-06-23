Аналитик Леонков объяснил, почему ВС РФ не используют бомбы ФАБ-5000 для подрыва мостов
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская авиация редко использует тяжёлые пятитонные бомбы ФАБ-5000, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, с их помощью можно бомбить мосты, однако в этом нет необходимости, поэтому бомбы применяют для уничтожения техники и живой силы противника.
«Также возможно, что ФАБ-5000 накапливают для второго этапа наступления, которое планирует украинская армия и НАТО», — добавил Леонков.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что средствами противовоздушной обороны России была перехвачена одна управляемая американская авиационная бомба JDAM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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