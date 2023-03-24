Экс-разведчик США допустил, что Украина потеряет еще сотни тысяч солдат

Решение Вашингтона выступить против мирного плана Китая по Украине грозит тяжелыми последствиями для Киева. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Белый дом заявил о продолжении боевых действий на Украине после встречи лидеров РФ и КНР

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не хотят прекращения огня, напоминает «Свободная пресса».

«Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, эти смерти будут «на совести» Кирби, президента США Джо Байдена и американского правительства. Риттер указал, что Вашингтону необходим конфликт между Россией и Украиной, поэтому США отклоняют все инициативы о мире и прекращении огня.

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ФОТО: РИА Новости
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