Экс-разведчик США допустил, что Украина потеряет еще сотни тысяч солдат
Решение Вашингтона выступить против мирного плана Китая по Украине грозит тяжелыми последствиями для Киева. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не хотят прекращения огня, напоминает «Свободная пресса».
«Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам экс-разведчика, эти смерти будут «на совести» Кирби, президента США Джо Байдена и американского правительства. Риттер указал, что Вашингтону необходим конфликт между Россией и Украиной, поэтому США отклоняют все инициативы о мире и прекращении огня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Экс-разведчик США допустил, что Украина потеряет еще сотни тысяч солдат
- Политолог предрек превращение санкций Евросоюза в репрессии
- Россия может построить трассу в обход Каспия
- В МИД КНР заявили, что не знают о возможности беседы Си Цзиньпина с Зеленским
- Опрос: Путину доверяют 78 процентов россиян
- СМИ: Трамп разрабатывает план мести прокурору, ведущему его дело
- Учителя математики и русского языка стали самыми востребованными в России
- МИД: Кишинев сделал выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии
- На Алтае майору запаса дали 6,5 года колонии за дезертирство
- В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни по делу о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru