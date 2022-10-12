Экс-офицер ФСБ предложил способ лишить Киев западного оружия

России следует вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, это позволит лишить Киев поставок западных техники и оружия. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Железнодорожная колея на постсоветском пространстве шире, чем в других европейских странах, поясняет Ura.ru.

По словам Михайлова, массированные удары российских сил сильно ослабили инфраструктуру Украины, пишет RT. После атак некоторые предприятия могут вовсе прекратить свое существование, считает офицер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияФСБУкраина
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