Экс-министр безопасности ДНР предупредил, что контрнаступление ВСУ может быть опасно для России
Украинская армия хорошо подготовилась к возможному контрнаступлению, накопив технику и силы, и может доставить российским военным большие неприятности. Об этом заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в беседе с Ura.ru.
По словам офицера, ВСУ собрали 11 наступательных бригад, а также разместили «обстрелянные подразделения» как ударные кулаки на Бахмутском (Артемовском), Запорожском и Херсонском направлениях.
«Я бы не сказал, что у них какой-то чрезмерный голод с ресурсами. Вдоль линии фронта у нас находятся танки Т-64, Т-62, Т-72, редко Т-80, так что, если говорить об оснащенности ВСУ современными Challenger, Abrams и Leopard, то, конечно же, это вполне себе угрожающие ресурсы, на которые нужно адекватно реагировать», — отметил Пинчук.
Полковник указал, что дальность прямого точного выстрела танка Abrams составляет 9 км, а у российских противотанковых ракетных комплексов она ниже. Пинчук призвал наращивать ресурсы, в том числе бронетанковые и авиационные, которые смогут бороться с танками противника.
Кроме того, офицер поделился мнением, что ВСУ могут начать наступление даже несмотря на отсутствие контроля с воздуха и сопоставимую с армией РФ численность личного состава. По словам Пинчука, противник «теоретически» мог бы добиться подавляющего преимущества в случае, если обеспечит мобильность переброски резервов на некоторых участках.
Между тем СМИ сообщили, что некоторые американские чиновники сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ. В администрации США полагают, что армия России закрепилась на Украине и не даст противнику наступать на большие участки, пишет Газета.ру.
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