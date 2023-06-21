Экономист раскрыл смысл строительства новой верфи в Москве

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется создать верфь. Экономист объяснил смысл такого строительства.

По его словам, в Москве нужно заниматься развитием промышленности. Таким образом, в бюджет столицы будет поступать больше налогов, что является прекрасным источником дохода.

Ранее Собянин заявил, что было принято решение о комплексном развитии части промышленной зоны «Калибр» в Останкинском районе, напоминает RT.

