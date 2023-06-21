Экономист раскрыл смысл строительства новой верфи в Москве
Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru рассказал, зачем в столице планирую построить новую верфь.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется создать верфь. Экономист объяснил смысл такого строительства.
По его словам, в Москве нужно заниматься развитием промышленности. Таким образом, в бюджет столицы будет поступать больше налогов, что является прекрасным источником дохода.
Ранее Собянин заявил, что было принято решение о комплексном развитии части промышленной зоны «Калибр» в Останкинском районе, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Создатель советской термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
- Bild заменит пятую часть журналистов искусственным интеллектом
- Арбенина рассказала, что получила травму позвоночника из-за черешни
- Концерт группы «Animal ДжаZ» в Москве отменили
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF
- Зеленский выступил против запрета на импорт книг из России
- Страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России
- Honda опровергла слухи о поставках автомобилей в Россию
- Путин заявил, что ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин
- Эксперты выявили шпионский имплант, собиравший данные с устройств Apple
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru