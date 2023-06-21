Экономист раскрыл смысл строительства новой верфи в Москве

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru рассказал, зачем в столице планирую построить новую верфь.

На Мироновской улице в Москве появится детский сад на 125 мест

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется создать верфь. Экономист объяснил смысл такого строительства.

По его словам, в Москве нужно заниматься развитием промышленности. Таким образом, в бюджет столицы будет поступать больше налогов, что является прекрасным источником дохода.

Ранее Собянин заявил, что было принято решение о комплексном развитии части промышленной зоны «Калибр» в Останкинском районе, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: www.sdelanounas.ru
ТЕГИ:МоскваКораблиСтроительство

Горячие новости

Все новости

партнеры