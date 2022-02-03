Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и над Атлантическим океаном. Об этом сообщает Минобороны.
Ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Англии», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
В ходе полета, продолжительность которого составила около 15 часов, экипажи Ту-95 отработали дозаправку в воздухе, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
- Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»
- Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом
- МИД ДНР: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч военных
- Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад
- В России предложили обязать YouTubе отчитываться о причинах блокировки видео
- Российский банк в рамках эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку
- В ПФР рассказали о видах стажа для начислении пенсии
- Путин перечислил любимые виды спорта
- В ДНР заявили о применении Киевом западного оружия в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru