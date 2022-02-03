Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и над Атлантическим океаном. Об этом сообщает Минобороны.

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Ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Англии», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В ходе полета, продолжительность которого составила около 15 часов, экипажи Ту-95 отработали дозаправку в воздухе, отмечает RT.

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ФОТО: flickr.com/Kirill Ignatyev
ТЕГИ:СамолетыМинобороны РФ
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