Два человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем

«Всего пострадали 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых. Информация уточняется и дополняется», - отметил Рогов.

Ранее в воскресенье он рассказал, что после обстрела ВСУ автомобильного моста через реку Молочную в поселке Светлодолинское Запорожской области погибли мирные жители.





