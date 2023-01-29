Два человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
Два человека погибли, ранены семеро в результате ракетного удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по железнодорожному мосту в Мелитопольском районе. Об этом заявил член главного совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Всего пострадали 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых. Информация уточняется и дополняется», - отметил Рогов.
Ранее в воскресенье он рассказал, что после обстрела ВСУ автомобильного моста через реку Молочную в поселке Светлодолинское Запорожской области погибли мирные жители.
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