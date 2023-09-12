Депутаты предложили ввести ответственность для добровольцев за утрату имущества

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, а также глава комитета по безопасности Василий Пискарев предложили ввести ответственность для добровольцев за утрату или намеренное приведение в негодность выданных материальных средств.

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В пояснительной записке к законопроекту, который размещен в электронной базе нижней палаты парламента, говорится, что добровольческие формирования обеспечиваются наравне с военнослужащими российской армии, однако материальная ответственность для них отсутствует.

Авторы инициативы предлагают за ущерб, причинённый по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, ввести для добровольцев штраф в размере, не превышающем одного месячного содержания. Средства будут удерживаться из денежного довольствия по приказу командира воинской части.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО - и кадровым военным, и добровольцам, и мобилизованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафЗаконопроектСпецоперацияДобровольцы

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