Депутат Соболев: Не служивших россиян могут призвать на отдельные военные сборы
Россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на сборы по получению военно-учетной специальности, сообщил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Он отметил, что граждан, которые вышли из призывного возраста, но остаются в мобилизационном резерве, могут призвать, чтобы сначала обучить, передает URA.RU.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН раскрыл детали призыва на военные сборы из запаса. По его словам, это особенно необходимо на фоне СВО, России нужен готовый резерв на случай, если спецоперация будет расширена.
10 мая Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году». Это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов, которое проводится каждый год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru