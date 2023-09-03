Депутат Гурулев исключил новую волну мобилизации в ближайшее время

Парламентарий отметил, что власти решили сделать упор на массовое привлечение контрактников в Вооруженные силы.

«Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путем», - сказал Гурулев.

Он напомнил, что стоит задача привлечь 420 тысяч военнослужащих до конца года. Сейчас о мобилизации речи не идет, подчеркнул депутат.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Гурулев ранее заявил, что в России продолжается работа по созданию стратегических резервов. Они будут формироваться на тех же полигонах.

