Депутат Гурулев исключил новую волну мобилизации в ближайшее время

В России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, заявил в интервью телеканалу «Забайкалье» депутат Госдумы Андрей Гурулев.

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Парламентарий отметил, что власти решили сделать упор на массовое привлечение контрактников в Вооруженные силы.

«Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путем», - сказал Гурулев.

Он напомнил, что стоит задача привлечь 420 тысяч военнослужащих до конца года. Сейчас о мобилизации речи не идет, подчеркнул депутат.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Гурулев ранее заявил, что в России продолжается работа по созданию стратегических резервов. Они будут формироваться на тех же полигонах.

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ФОТО: РИА Новости
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