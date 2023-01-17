Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер»

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил на весенней сессии Госдумы 2023 года.

Он отметил, что именно усилия «Вагнера» позволили взять под контроль Соледар.

«Необходимо легализовать это героическое воинское формирование», —сказал Миронов.

Он также напомнил, что в 2017 году «Справедливая Россия» подготовила и внесла закон о частных военных компаниях, призвав урегулировать этот вопрос.