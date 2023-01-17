Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер»

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил на весенней сессии Госдумы 2023 года.

Он отметил, что именно усилия «Вагнера» позволили взять под контроль Соледар.

«Необходимо легализовать это героическое воинское формирование», —сказал Миронов.

Он также напомнил, что в 2017 году «Справедливая Россия» подготовила и внесла закон о частных военных компаниях, призвав урегулировать этот вопрос.

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Ранее в Минобороны РФ отреагировали на заявления о том, что у ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина якобы пытаются «украсть» лавры победы в Соледаре. В ведомстве отметили, что наступление проводилось «разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану», одной из задач было блокирование города с севера и юга (ВДВ).

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», - отметили в Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияСергей МироновЧВК "Вагнер"
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