CNN: украинская разведка назвала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой

В отчете украинской разведки воюющая на стороне российской армии ЧВК «Вагнер» называется «уникальной угрозой» в ближнем бою. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ, составленный в декабре 2022 года. В нем украинская сторона отмечает эффективность подразделений военной компании, даже в случае высоких потерь в бою.

«Очень хорошая мысль»: Пригожин отреагировал на сообщения о планируемом покушении

В Минобороны Украины связывают успехи, продемонстрированные в ходе боев за Соледар этого частного формирования, с дисциплиной в организации. Отмечается, что штурмовики не отступают без команды, а также используют малые группы с беспилотниками и реактивными гранатометами.

В отчете также говорится, что тактика ЧВК «Вагнер» — это «единственная эффективная» тактика для сухопутных войск России, которая в основном состоит из мобилизованных солдат.

В американском Белом доме на прошлой неделе сообщили, что Минфин США объявит ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. По данным администрации президента Джо Байдена, на данный момент на Украине находятся 50 тысяч участников ЧВК, 40 тысяч из которых — осужденные.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил внесение США его военной компании в список транснациональных преступных организаций тем, что Россия и Америка – «заклятые враги». При этом ЧВК «Вагнер» - зло для «наших врагов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры