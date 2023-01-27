Чемезов назвал заявления о «снарядном голоде» ВС России полной ерундой

Утверждения о нехватке снарядов для российских военных не соответствуют действительности. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

Источник: Россия производит больше снарядов крупного калибра, чем США

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что РФ якобы начала закупать артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее, так как санкции против России серьезно ограничили цепочки поставок.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — подчеркнул Чемезов.

По словам главы «Ростеха», госкорпорация по заказу Минобороны в несколько раз увеличила производство боеприпасов, пишет Ura.ru. Более того, производство некоторых видов снарядов было «увеличено на несколько порядков».

В то же время Чемезов отметил, что в ходе специальной военной операции расходуется большое количество различных типов боеприпасов, указывает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФРостех
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