Чемезов назвал заявления о «снарядном голоде» ВС России полной ерундой
Утверждения о нехватке снарядов для российских военных не соответствуют действительности. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что РФ якобы начала закупать артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее, так как санкции против России серьезно ограничили цепочки поставок.
«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — подчеркнул Чемезов.
По словам главы «Ростеха», госкорпорация по заказу Минобороны в несколько раз увеличила производство боеприпасов, пишет Ura.ru. Более того, производство некоторых видов снарядов было «увеличено на несколько порядков».
В то же время Чемезов отметил, что в ходе специальной военной операции расходуется большое количество различных типов боеприпасов, указывает «Свободная пресса».
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