Части ВС РФ перебрасывают в Белоруссию

В ведомстве отметили, что переброска частей ВС РФ в Беларусь проводится в рамках плановой ротации региональной группировки.

Накануне член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил НСН, что нестратегическое ядерное оружие РФ в Белоруссии станет ответом на комбинированные действия НАТО и Украины.

В четверг, 25 мая, белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

