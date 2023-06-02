Части ВС РФ перебрасывают в Белоруссию
Личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений ВС РФ прибывают в Белоруссию, сообщили в Минобороны республики.
В ведомстве отметили, что переброска частей ВС РФ в Беларусь проводится в рамках плановой ротации региональной группировки.
Накануне член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил НСН, что нестратегическое ядерное оружие РФ в Белоруссии станет ответом на комбинированные действия НАТО и Украины.
В четверг, 25 мая, белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru