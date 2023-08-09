Бывший командующий Суровикина: Генерал не предал присягу
Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал Сергей Суровикин не мог быть причастен к попытке вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в июне. Об этом заявил экс-командующий, генерал-полковник Валерий Марченков в интервью Ura.ru.
Военачальник подчеркнул, что Суровикин не мог отступить от присяги, «и никогда такого не было». Также Марченков рассказал о большом авторитете Суровикина среди военных.
«Он всю жизнь служит в армии, и его биография состоит из событий, которыми он подтверждал и верность стране, и заботу о солдатах», — отметил генерал-полковник.
Кроме того, Марченков назвал Суровикина талантливейшим военачальником и рассказал о роли замкомандующего Объединенной группировкой в сломе контрнаступления ВСУ. По словам генерал-полковника, Суровикин провел рекогносцировку местности и, предвидя действия противника, перераспределил российские силы таким образом, что сейчас «контрнаступление постоянно проваливается».
«На некоторых участках глубина созданной им обороны — до 10 километров! Он сократил протяженность фронта, пересмотрел саму стратегию обороны», — добавил Марченков.
Ранее в Сети появились слухи о том, что Сергей Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже «Вагнера» и после событий 23-24 июня был задержан. Ряд Telegram-каналов сообщили, что генерал находится в СИЗО. Однако в Общественной наблюдательной комиссии Москвы опровергли эти данные, отметив, что Суровикина нет в столичных изоляторах, отмечает телеканал «360». В ОНК подчеркнули, что сам факт нахождения военачальника в месте принудительного содержания было бы сложно скрыть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в Донбассе
- В Крыму задержан россиянин, подорвавший газопровод по заданию спецслужб Украины
- Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
- Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет
- Бывший командующий Суровикина: Генерал не предал присягу
- Один человек пострадал при падении неизвестного объекта в селе под Белгородом
- Роскачество обнаружило сальмонеллы и листерии в курином фарше
- Группировка «Центр» отразила шесть атак ВСУ на двух направлениях
- Генконсул РФ заявил, что США отклоняют запросы дипведомства на рабочие поездки
- В Госдуме заявили, что беженцев не будут отчислять из вузов за неуспеваемость
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru