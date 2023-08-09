Бывший командующий Суровикина: Генерал не предал присягу

Военачальник подчеркнул, что Суровикин не мог отступить от присяги, «и никогда такого не было». Также Марченков рассказал о большом авторитете Суровикина среди военных.

«Он всю жизнь служит в армии, и его биография состоит из событий, которыми он подтверждал и верность стране, и заботу о солдатах», — отметил генерал-полковник.

Кроме того, Марченков назвал Суровикина талантливейшим военачальником и рассказал о роли замкомандующего Объединенной группировкой в сломе контрнаступления ВСУ. По словам генерал-полковника, Суровикин провел рекогносцировку местности и, предвидя действия противника, перераспределил российские силы таким образом, что сейчас «контрнаступление постоянно проваливается».

«На некоторых участках глубина созданной им обороны — до 10 километров! Он сократил протяженность фронта, пересмотрел саму стратегию обороны», — добавил Марченков.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Сергей Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже «Вагнера» и после событий 23-24 июня был задержан. Ряд Telegram-каналов сообщили, что генерал находится в СИЗО. Однако в Общественной наблюдательной комиссии Москвы опровергли эти данные, отметив, что Суровикина нет в столичных изоляторах, отмечает телеканал «360». В ОНК подчеркнули, что сам факт нахождения военачальника в месте принудительного содержания было бы сложно скрыть.

