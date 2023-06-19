Будущие контрактники рассказали о своей решимости защищать страну
Граждане, пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали журналистам о причинах решения отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Будущие контрактники отметили, что полны решимости уверенно выполнять свой долг перед страной.
«Если не я, то кто? Другой не пойдет, я откажусь, а кто будет Родину защищать? Поэтому я принял это решение», — рассказал один из пришедших.
Еще один мужчина заявил, что стране как никогда необходима его помощь.
«Я всегда ассоциировал себя с Советским Союзом, с Россией, поэтому моя помощь сейчас необходима, поэтому я здесь», — поделился россиянин.
Будущий контрактник добавил, что военнослужащие будут «скромно и спокойно» выполнять свой долг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru