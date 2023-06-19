Будущие контрактники рассказали о своей решимости защищать страну

Граждане, пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали журналистам о причинах решения отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Будущие контрактники отметили, что полны решимости уверенно выполнять свой долг перед страной.

«Если не я, то кто? Другой не пойдет, я откажусь, а кто будет Родину защищать? Поэтому я принял это решение», — рассказал один из пришедших.

Еще один мужчина заявил, что стране как никогда необходима его помощь.

«Я всегда ассоциировал себя с Советским Союзом, с Россией, поэтому моя помощь сейчас необходима, поэтому я здесь», — поделился россиянин.

Будущий контрактник добавил, что военнослужащие будут «скромно и спокойно» выполнять свой долг.

