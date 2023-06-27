Будущие контрактники идут на военную службу из-за чувства долга перед страной

Один из будущих контрактников рассказал, что узнал о пункте через военкомат, служить по контракту решил потому, что «все служили, сын служит, отец служил».

«Я считаю, каждый должен защищать свою страну», - сказал один из пришедших.

Другой отметил, что уже трижды пытался поехать на СВО. Он рассказал, что ранее служил в воронежской Военно-воздушной академии воронежской и прошёл срочную службу, соответственно, опыт есть. А третий мужчина указал, что военного опыта у него нет, зато есть желание.

«Я узнал о наборе... и пошел. Чтоб поддержать всех, чтоб защищать родину... чтобы была какая-то помощь. Помочь хоть чем-то», - заключил кандидат.

Ранее телевизионный и радио ведущий Владимир Соловьев побывал в едином пункте отбора на военную службу по контракту, который функционирует на севере российской столицы в Бутырском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

