Будущие контрактники идут на военную службу из-за чувства долга перед страной
Граждане, пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, заявили, что они готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольно, сообщает пресс-служба московского правительства.
Один из будущих контрактников рассказал, что узнал о пункте через военкомат, служить по контракту решил потому, что «все служили, сын служит, отец служил».
«Я считаю, каждый должен защищать свою страну», - сказал один из пришедших.
Другой отметил, что уже трижды пытался поехать на СВО. Он рассказал, что ранее служил в воронежской Военно-воздушной академии воронежской и прошёл срочную службу, соответственно, опыт есть. А третий мужчина указал, что военного опыта у него нет, зато есть желание.
«Я узнал о наборе... и пошел. Чтоб поддержать всех, чтоб защищать родину... чтобы была какая-то помощь. Помочь хоть чем-то», - заключил кандидат.
Ранее телевизионный и радио ведущий Владимир Соловьев побывал в едином пункте отбора на военную службу по контракту, который функционирует на севере российской столицы в Бутырском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru