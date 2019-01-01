Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

Как отмечает Газета.ру, корабль может проводить разведку для обеспечения передвижения подводных лодок или десантных кораблей. На корабле установлены три шестиствольных 7,62-миллиметровых пулемета M134 Minigun, а также 20-миллиметровые зенитные скорострельные пушки Oerlikon и четыре крупнокалиберных пулемета.

Ранее, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов рассказал НСН, о последствиях вторжения в Чёрное море американских кораблей.