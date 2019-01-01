Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море
В воды Чёрного моря вошёл британский разведывательный корабль HMS Echo, сообщает контролирующий проход судов через Босфор ресурс Bosphorus Observer.
Отмечается, что в настоящий момент судно ВМС Велоикобритании движется на север. HMS Echo уже проходил через акваторию Чёрного моря в декабре 2012 года, пишет RT.
.@RoyalNavy returns to the Black Sea: Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus, passing by Khedive Pavilion, former residence of Ottoman viceroy of Egypt & Sudan. H87 survey suit consists of EM710MBES, EA600 & towed side sonar. pic.twitter.com/nzK1u1bStf— Yörük Işık (@YorukIsik) 20 апреля 2019 г.
Как отмечает Газета.ру, корабль может проводить разведку для обеспечения передвижения подводных лодок или десантных кораблей. На корабле установлены три шестиствольных 7,62-миллиметровых пулемета M134 Minigun, а также 20-миллиметровые зенитные скорострельные пушки Oerlikon и четыре крупнокалиберных пулемета.
Ранее, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов рассказал НСН, о последствиях вторжения в Чёрное море американских кораблей.
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