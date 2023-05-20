Британские эксперты заявили, что армия России готовит Украине большие проблемы

Российские войска адаптируются и совершенствуются в ходе боевых действий на Украине, создавая серьезные проблемы для ВСУ. Об этом говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), передает РИА Новости.

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Эксперты отмечают, что армия России усовершенствовала разведывательно-ударный комплекс артиллерии, улучшив способность вести огонь с нескольких позиций. Специалисты указали на эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

По данным RUSI, одним из самых сильных формирований российской армии стали инженерные войска: возводимые ими заграждения и укрепления препятствуют операциям противника.

«Можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны», — заключили британские эксперты.

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ФОТО: РИА Новости
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