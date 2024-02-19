Британия передала Украине большинство своих артиллерийских установок AS-90
Британские власти поставили на Украину почти все имеющиеся на вооружении королевских ВС самоходные артиллерийские установки AS-90, сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в ходе выступления в Палате общин британского парламента.
По его словам, они находились в распоряжении британской группировки в Эстонии. Замминистра отметил, что Великобритания при этом оставила у себя запасы, которые «необходимы нашим силам повышенной боеготовности», передает ТАСС.
Хиппи добавил, что Лондон ускорил производство снарядов калибра 155 мм и начал закупать как можно большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру. Вклад Великобритании в артиллерию Украины, как отметил замминимтра, составляет сотни тысяч боеприпасов.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что датские вооруженные силы передали Украине всю свою артиллерию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru