Британия передала Украине большинство своих артиллерийских установок AS-90

Британские власти поставили на Украину почти все имеющиеся на вооружении королевских ВС самоходные артиллерийские установки AS-90, сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в ходе выступления в Палате общин британского парламента.

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По его словам, они находились в распоряжении британской группировки в Эстонии. Замминистра отметил, что Великобритания при этом оставила у себя запасы, которые «необходимы нашим силам повышенной боеготовности», передает ТАСС.

Хиппи добавил, что Лондон ускорил производство снарядов калибра 155 мм и начал закупать как можно большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру. Вклад Великобритании в артиллерию Украины, как отметил замминимтра, составляет сотни тысяч боеприпасов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что датские вооруженные силы передали Украине всю свою артиллерию.

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ФОТО: РИА Новости
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