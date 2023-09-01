Более 200 человек вступили в отряд теробороны Псковской области
В Псковской области более 200 человек вступили в отряд территориальной обороны «Дружина» после атаки беспилотников на аэропорт, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Напомним, в ночь на 30 августа военно-гражданский аэродром в Пскове подвергся атаке беспилотников. Росавиация сообщала, что аэропорт после ночной атаки БПЛА не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа, передает «Радиоточка НСН».
Страны Балтии может ждать серьезный ответ со стороны России, если выяснится, что именно оттуда были запущены беспилотники, атаковавшие Псков, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru