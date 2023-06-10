Бойцы группировки «Запад» сорвали три попытки проведения ротации ВСУ
Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали три попытки проведения ротации ВСУ на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.
Отмечается, что противник планировал провести ротацию подразделений в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий.
Кроме того, российские истребители Су-34 и вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям 14-й и 92-й механизированной бригад ВСУ и территориальной обороны. Российские военные ударили по месту временной дислокации, скоплению солдат, вооружения и военной техники противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru