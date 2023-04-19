Боец «Вагнера»: ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости

Украинские военные строили часть укреплений в Артемовске в Донецкой народной республике для создания видимости хорошо подготовленной обороны. Об этом рассказал боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.

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Как отметил собеседник агентства, ВСУ использовали как основные укрепления жилые многоэтажные дома и частный сектор. При этом линии окопов и возведенные укрепления ВСУ делали «для вида».

Боец показал корреспонденту блиндаж, установленный на въезде в центральную часть Артемовска, отмечает RT.

«Там никто не сидел из ВСУ. Чисто для вида обороны Бахмута. Если дальше посмотрите, ни на одном перекрестке таких бойниц нет», — поделился военный.

Между тем советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы взяли под контроль уже почти 90% территории Артемовска, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЧВК "Вагнер"ДНР

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