Боец «Вагнера»: До взятия Артемовска осталось 742 метра

Город Артемовск в Донецкой народной республике практически взят под контроль. Об этом сообщил боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.

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Как отметил военный, от здания Учебно-научного профессионально-педагогического института по диагонали до выезда из города остается 742 метра, пишет Ura.ru.

«Осталось всего ничего», — подчеркнул боец.

По его словам, противнику пришлось отступить за улицу Чайковского, отмечает телеканал «360». Однако ВСУ продолжают ожесточенное сопротивление, артиллерия противника интенсивно обстреливает российские позиции.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"ДНР

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