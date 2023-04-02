Боец «Азова»* признал, что осквернил тело российского военного в Мариуполе

По словам Штукина, он усадил тело погибшего российского военного на стул, изрубил его катаной и перед отступлением оставил на улице в Мариуполе. Он заявил, что раскаялся в совершенном преступлении.



«Я позволил себе взять его тело <…> надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил», — пояснил военнопленный.

Он заявил также, что катану украл в частном доме.

По словам бойца «Азова», он не смог проткнуть бойцу живот из-за плотного бушлата, поэтому вонзил катану в область сердца, затем - шеи, оставив боевой меч в теле военнослужащего.

Ранее под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука, сообщает издание «Страна.ua».



