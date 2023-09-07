BI: Российские бойцы стали эффективнее глушить дроны ВСУ

По данным издания, возможности армии России подвергают еще большей опасности «весьма ценные войска», управляющие дронами. Отмечается, что РФ переместила средства радиоэлектронной борьбы и расширила их диапазон действия, чтобы создавать помехи аппаратам ВСУ, пишет RT.

Business Insider указывает, что в первые месяцы конфликта украинские операторы дронов могли управлять техникой на большом расстоянии от линии фронта и были защищены от непосредственной угрозы. Однако теперь операторам пришлось выдвинуться из тыла.

Между тем стало известно, что российские военные в последние месяцы сбили более 200 беспилотников на краснолиманском направлении. Бойцы армии РФ применяли зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», отмечает телеканал «360».

