Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени
Проверка боеготовности вооруженных сил, которая проводится в Белоруссии, будет включать перевод соединения в режим военного времени и призыв военнообязанных. Такое заявление сделал госсекретарь Совбеза страны генерал-лейтенант Александр Вольфович, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, которые связаны с переводом соединения с мирного на военное время. По словам Вольфовича, проверка будет носить длительный характер.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать и не планирует ни с кем воевать. При этом он отмечал, что «порох надо держать сухим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru