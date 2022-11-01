Базы военкоматов подключат к данным ЗАГС и ФНС

Пилотный проект по подключению автоматизированной системы данных о гражданах «Горизонт-МР», которой пользуются военкоматы, к базам других структур в скором времени начнётся в Подмосковье, сообщает РБК.

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Военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что речь в том числе идёт о государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы», где хранится наиболее точная информация о россиянах.

«Разрабатывается комплекс мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация, налоговой, пенсионному фонду, ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему», — пояснил он.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тысячи призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании на срочную военную службу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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