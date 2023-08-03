Балицкий заявил об уничтожении трех штурмовых бригад ВСУ в Запорожье

Российские военные ликвидировали три штурмовые бригады ВСУ, готовившиеся к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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По словам главы региона, противник до четырех часов утра накапливал силы для ведения наступательных действий.

«По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Также бойцы РФ сорвали продвижение ВСУ в районе Пятихаток: военные обнаружили перемещение пехоты противника и ударили по нему артиллерией, после чего ВСУ откатились назад.

Между тем советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные группируют силы на подступах к Артемовску, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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