Балицкий заявил об уничтожении трех штурмовых бригад ВСУ в Запорожье

По словам главы региона, противник до четырех часов утра накапливал силы для ведения наступательных действий.

«По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Также бойцы РФ сорвали продвижение ВСУ в районе Пятихаток: военные обнаружили перемещение пехоты противника и ударили по нему артиллерией, после чего ВСУ откатились назад.

Между тем советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные группируют силы на подступах к Артемовску, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

