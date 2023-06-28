Балицкий: ВСУ не способны захватить Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины не в состоянии захватить Запорожскую атомною электростанцию. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает телеканал «Россия-24».
По его словам, сейчас станция продолжает свою работу в обычном режиме.
«Они выдохлись на своих каких-то бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли самый свой ударный ресурс», - пояснил Балицкий.
Он добавил, что ВСУ по-прежнему лишь обстреливают периферию АЭС.
Ранее в Кремле назвали ложью заявление Зеленского о «провокации» на ЗАЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru