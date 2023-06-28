Балицкий: ВСУ не способны захватить Запорожскую АЭС

По его словам, сейчас станция продолжает свою работу в обычном режиме.

«Они выдохлись на своих каких-то бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли самый свой ударный ресурс», - пояснил Балицкий.

Он добавил, что ВСУ по-прежнему лишь обстреливают периферию АЭС.

Ранее в Кремле назвали ложью заявление Зеленского о «провокации» на ЗАЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



